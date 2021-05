UEFA verwerpt beroep van Tsjech Ondrej Kudela, die EK mist na racistisch incident

De UEFA heeft zijn oorspronkelijke uitspraak van op 14 april woensdag bevestigd: een schorsing van tien Europese wedstrijden in clubverband en met de nationale selectie. Die straf kwam er na een incident tijdens de achtste finale van de Europea League tegen Glasgow Rangers. De verdediger slingerde een racistisch verwijt naar het hoofd van Glen Kamara van de Rangers. Die ging de Tsjech op zijn beurt te lijf en kreeg drie wedstrijden schorsing.

Maandag werd Kudela nog verkozen tot beste speler in de Tsjechische competitie. Voor alle zekerheid was er voor hem een plaatsje vrijgehouden in de EK-selectie, maar de verdediger zal er dus niet bij zijn.

De affaire Kudela mondde uit tot een politieke zaak in Tsjechië. De baas van Slavia Praag bood eerst zijn excuses aan aan Kamara, maar de kabinetschef van de president bekritiseerde vervolgens de UEFA in een brief. Hij had het over “een belachelijke buiging voor een idiote tendens”.