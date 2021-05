Maaseik/Genk

In Neeroeteren is woensdagvoormiddag een basisschool hermetisch afgesloten nadat een kleuter “een grote man in het zwart” zag. De angst voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings (46) zit er goed in en dat levert veel ongeruste meldingen op. Genkenaars hielden hem voor de vermomde man die dinsdagavond een krantenwinkel in Waterschei overviel.