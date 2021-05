'Het zit wel snor,' is de titel van de nieuwe expositie van fotograaf Luc Daelemans van Het Belang van Limburg in het Quartier Blue in Hasselt. Daelemans plakt twintig bekende mensen een nepsnor op. Hij wil aantonen dat het tijd wordt om de draad weer op te pikken. Daelemans wil de coronacrisis niet minimaliseren, "maar we moeten verder op een positief elan," klinkt het.