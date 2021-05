Sportief de boer op

Sportieve inwoners van Kinrooi kunnen zich meerdere dagen per week gaan uitleven in een bootcamp-in-de-wei.

“Dat is een outdoor training met alledaagse bewegingen en materialen die op een boerderij van pas komen,” vertelt bezieler Timmie Claes. “Dat wordt dan gecombineerd met typische fitnessoefeningen: een uurtje zweet en sportief plezier gegarandeerd.” Vier avonden per week van 19 tot 20 uur op de bootcampwei van hoeve Engelenveld in de Lakerweg 9. Info: 0491/07.18.82.