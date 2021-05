Mariamaand aan het Mussenburghof

Het interieur van het kapelletje dat gewijd is aan O.L.V. van Banneux aan ’t Mussenburghof is helemaal opgeknapt.

Broer en zus Paul en Carla Baens bekommeren zich om de pittoreske kapel die ze erfden van hun oom Jos Geraerts. Een tijdje geleden kreeg de kapel een vandaal over de vloer. “We hebben de boel weer helemaal gerestaureerd”, aldus Carla en Paul. “Dit is immers letterlijk en figuurlijk erfgoed voor ons, en voor de vele mensen die hier -zeker in de maand mei- bloemen, kaarsen en kaartjes zijn komen leggen.”