Terhills Resort in Nationaal Park Hoge Kempen opent de deuren

Aan de voet van het Nationaal Park Hoge Kempen is het Terhills Resort geopend. Terhills Resort is het nieuwste vakantiepark van de groep Centerparcs. Het park telt 250 luxe cottages en er is twee jaar aan gebouwd. Bijna elk huisje heeft een aanlegsteiger en is dus met de boot bereikbaar. Vroeger was het een terrein van de mijn van Eisden, waar steenkool en grind gewonnen werd. Vandaag is het één van de mooiste plekjes van Limburg. De plannen bestonden al 20 jaar om er een vakantiepark van te maken, maar de weerstand, onder meer van de groene beweging, was groot. Vrijdag verwelkomt Terhills Resort de eerste gasten.

