Jürgen Conings staat al zes jaar op de radar van onze inlichtingendiensten. Het comité I start een onderzoek naar de manier waarop er al die tijd met de informatie is omgegaan. Dat schrijven Knack en Le Soir. Van de voortvluchtige militair is na de grootscheepse klopjacht in het Nationaal Park Hoge Kempen geen spoor.

