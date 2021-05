Lausanne kondigt Diamond League-meeting voor vol stadion aan in augustus

De Diamond League atletiekmeeting in het Zwitserse Lausanne zal op 26 augustus in principe voor een vol stadion plaatsvinden. Dat liet de organisatie woensdag weten.

“We hebben met tevredenheid de beslissing van de Federale Raad vernomen om sportmanifestaties met publiek toe te staan vanaf 20 augustus”, klinkt het bij de organisatie in een mededeling. “Onze volgende editie van de Diamond League zal zich dus voor een vol stadion kunnen afspelen.

De meeting in Lausanne volgt iets meer dan twee weken na de Olympische Spelen in Tokio, die op 9 augustus eindigen. Het is nog altijd niet duidelijk of er daar fans zijn toegelaten. Buitenlandse toeschouwers zijn al zeker niet welkom in Japan, maar over Japanse fans is nog geen beslissing genomen.

De eerste Diamond League van het seizoen is ondertussen al achter de rug, afgelopen zondag in Birmingham. De tweede volgt aanstaande vrijdag in Doha.