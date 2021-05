Heusden-Zolder

Vandalen hebben woensdagochtend lelijk huisgehouden in de gemeentelijke spelotheek Patapoef in de Minderbroederstraat in Heusden. “Onbekenden besmeurden een groot deel van de inboedel met slaolie. Er werden ook spullen vernield” , zegt burgemeester Mario Borremans (GOED).