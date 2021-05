Geen schorsing, wel een fikse boete voor Zlatan Ibrahimovic voor aandeel in gokbedrijf

De UEFA heeft Zlatan Ibrahimovic een boete van 50.000 euro opgelegd voor zijn aandeel in een gokbedrijf. Dat liet de Europese voetbalbond woensdag weten.

Ibrahimovic heeft volgens de voorzitter van het beroepscomité van UEFA de regels rond de integriteit van wedstrijden overtreden. Behalve de boete betalen moet de 39-jarige Zweed ook zijn aandeel in de gokwebsite verkopen. Ook AC Milan, de club van Ibrahimovic, moet 25.000 euro boete betalen omdat zijn spelers de integriteitsregels overtrad.

De Zweedse aanvaller was sinds 2018 via zijn bedrijf Unknown AB mede-eigenaar van Bethard, een gokwebsite met zetel in Malta. Hij riskeerde een zware schorsing waardoor hij het EK zou missen, maar zover kwam het dus niet. Ibrahimovic revalideert momenteel van een knieblessure.