Vrouw krijgt schrik van haar leven wanneer ze iets voelt terwijl ze haag snoeit

Een Amerikaanse vrouw was zaterdag haar haag aan het snoeien toen ze een snijdende pijn voelde in haar linkerhand. Ze had niet meteen door wat er gebeurd was, maar toen ze naar de haag keek, zag ze een slang zitten. “Pas toen besefte ik dat ik gebeten was”, klonk het. Van de schrik viel ze achterover, maar ze raakte niet gewond.