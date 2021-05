Padel voor het eerst op programma van Europese Spelen

Padel komt in 2023 in Krakau voor het eerst op het programma van de Europese Spelen. Dat lieten de Europese Olympische Comités (EOC) woensdag weten.

In Polen staat in 2023 de derde editie van de Europese Spelen op het menu. Het is pas de allereerste keer sinds de oprichting van de Internationale Padelfederatie (IFP) in 1991 dat padel op het programma komt van een groot multisportevenement. IFP telt momenteel 51 aangesloten nationale federaties. De padelcompetitie in Krakau zal vijf dagen duren en er mogen 64 spelers deelnemen. Er staat zowel dubbel mannen, dubbel vrouwen als dubbel gemengd op het menu.

Padel is de vijftiende sport die is aangekondigd voor Krakau 2023. Eerder was er al zekerheid over basket 3x3, boogschieten, badminton, beach-handbal, boksen, thaiboksen, kano, wielrennen, karaté, moderne vijfkamp, schieten, muurklimmen, taekwondo en triatlon. De komende weken volgen nog meer sporten.