Amerikaanse topviroloog Fauci keert zijn kar: coronavirus zou toch uit labo Wuhan kunnen komen

Onderzoekers in het virologisch laboratorium in Wuhan. — © AP

Anthony Fauci, de Amerikaanse topviroloog en corona-adviseur van president Biden, is er niet meer van overtuigd dat SARS-CoV-2 absoluut een natuurlijke oorsprong heeft. Anders gezegd: het kan net zo goed ontsnapt zijn uit dat lab in Wuhan. Wat ooit een duistere complottheorie was, wordt daarmee steeds aannemelijker. Want waarom werden drie labomedewerkers al ziek in november 2019? En wat hebben drie Chinese mijnwerkers, die in 2012 stierven, daarmee te maken?