Bilzen

Woensdagnamiddag is een inbraak in de Hospitaalstraat bij de politie gemeld. De daders forceerden het slot van de deur om binnen te geraken. Op het eerste gezicht is er niets gestolen. Dinsdagnamiddag was ook al een inbraak in een huis in de Marebeekstraat in Beverst vastgesteld. Ook daar werd het slot geforceerd. De dieven namen daar juwelen mee. mm