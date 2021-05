Dolgelukkige Dan Martin: “Een etappe winnen, dat is waarvoor ik gekomen was”

De Ier Dan Martin heeft nu etappes gewonnen in alle drie de grote rondes. Maar die derde zege kwam er niet zonder slag of stoot.

De 34-jarige routinier van Israël Start-Up Nation moest vechten voor deze overwinning, want hij ging mee in de vroege vlucht in de vallei van Canazei, nam vervolgens afstand van het grootste deel van de vroege vlucht op de eerste grote klim, voordat hij wegreed op de steile slotklim naar Sega di Ala. De Ier reageerde dolgelukkig na zijn eerste zege in de Ronde van Italië: “Ik had de hele klim informatie van de ploegleiding en ik wist wat er achter mij aan de hand was. Ik wist van de verkenning die ik van deze klim had gedaan dat het vanaf twee kilometer makkelijker was, dus ik reed mijn tempo op het steilere gedeelte, gewoon een goed tempo en toen ging ik echt vol gas met nog 2,5 kilometer te gaan, want ik wist dat ze dichtbij kwamen en ik kon hun moraal om zeep helpen.”

Toch was ook Martin zelf verrast dat hij slaagde in zijn onderneming. “Ik denk dat het schudden van het hoofd op het einde zegt dat ik niet kon geloven dat het gebeurt - ik kan nog steeds niet geloven dat het is gebeurd. Het is een rollercoaster geweest voor ons als team - we verloren Krists (Neilands, red) op de eerste dag, we hebben een aantal echt goede etappes gereden, we hebben veel podiumplaatsen behaald en toen verloren we Alessandro De Marchi - hij zat in het roze en Dema viel uit en Alex werd ziek maar we verloren ook enkele jongens: De Marchi werd ziek, Dowsett viel. Onze spirit is altijd geweldig geweest. Dat was vanochtend te zien. We hadden een plan om mij mee te nemen in de ontsnapping en iedereen werkte daarvoor, iedereen speelde een rol. Ik dacht even dat het niet ging lukken met de sterke tegenwind, die de snelheid in de kopgroep en onze benen om zeep hielp. Maar op de één of andere manier kon ik me handhaven.”

Voor Martin is de Giro geslaagd. “Een etappe winnen, dat is waarvoor ik hier kwam. Ik wist dat vandaag een van mijn laatste kansen was en met de extra tijd die ik de dag voor de rustdag verloor, was het mogelijk om mee te gaan in de ontsnapping. Dat het uiteindelijk ook lukt, is ongelooflijk.” (wvb)