Wouter Beke: “Vaccin Johnson & Johnson vrijblijvend aanbieden aan jongeren”

Onlangs overleed in België een patiënt van onder de 40 jaar na toediening van het Johnson & Johnson-vaccin. Het gaat om een vrouw die via haar buitenlandse werkgever werd gevaccineerd, dus buiten de Belgische vaccinatiecampagne om. België heeft daarom beslist een leeftijdsgrens in te voeren en het Johnson & Johnson-vaccin voorlopig enkel nog te gebruiken voor mensen vanaf 41 jaar. Ons land vraagt een bijkomend advies van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Daarnaast is het nog steeds koffiedik kijken wanneer de beloofde 1,4 miljoen vaccins van Johnson & Johnson er komen. “Als de leveringen er toch zouden komen en we moeten een leeftijdsgrens invoeren, dan moeten we het debat voeren om het vaccin aan te bieden aan mensen onder de 41 die dit vrijwillig willen krijgen”, zei Beke woensdag. “Ik kan me inbeelden dat er velen zijn die overtuigd zijn dat vaccineren veel meer voordelen oplevert dan niet vaccineren.”

Tegen het einde van deze week zullen we hoe dan ook een vaccinatiegraad van 50 procent halen, dat komt niet in het gedrang volgens de minister. De mensen met onderliggende aandoeningen onder de 41 worden nu deels gevaccineerd met de noodstock.

Volgens Lorin Parys wordt het nu des te belangrijker om iedereen goed te informeren, zeker als het oordeel van het EMA er is. “Er zullen een aantal mensen het vertrouwen verliezen in het vaccin van Johnson & Johnson, dus is het aan de overheid om op een heldere manier te communiceren.”