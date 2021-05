Dan Martin pakt ritzege, Egan Bernal incasseert serieuze tik op slotklim

Daags na de tweede rustdag stond er voor het Giro-peloton alweer een uitdagende bergrit op het programma. De vroege vluchters werden binnen schot gehouden zodat de favorieten onderling uitmaakten voor wie de zege zou zijn. Dachten we. Maar taaie krijger Dan Martin bewees op zijn 34ste dat hij nog niet is afgeschreven en hield de aandringende Joao Almeida nog net af. Egan Bernal werd in de slotkilometers los uit de wielen gereden en verloor bijna een minuut op Simon Yates. De Giro is nog niet gedaan.