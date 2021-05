Een Chrysostomosijsje van Hogeschool PXL aan de schoolpoort

Relatiebeheerder secundair onderwijs Jos Veijfeijken legt uit: “Heel wat scholen vullen deze dag in door een gezamenlijke activiteit als een sportdag, klassikale barbecue of pizzanamiddag of een andere activiteit in de klasbubbel. Atheneum Maaseik koos voor een picknick met afhaalpizza’s op het grasveld op de eigen campus Van Eyck, na het dessert (een ijsje geleverd door PXL-catering) gevolgd door een uitstap naar recreatiedomein de Warre voor een avontuurlijk namiddag in de klasbubbel.” Directeur Daisy Merlo: “Dit is een heel belangrijke periode voor onze laatstejaarsleerlingen. It’s all about building memories, en dat proberen we nog zoveel mogelijk kansen te geven in deze laatste weken van het schooljaar. Voor onze leerlingen wilden we net daarom zo snel mogelijk terug volledig kunnen opengaan, zodat ze nog samen onder meer deze 50 dagen, een uitstap en de proclamatie kunnen meemaken. En dat PXL-ijsje was dan ook heel welgekomen.” Om de scholen te helpen deze dag extra cachet te geven, heeft Hogeschool PXL de Limburgse scholen aangeboden om voor de laatstejaarsleerlingen een ijsje te regelen. “Een roomijsje, een vegan ijsje of een lactosevrij waterijsje: 2.500 Limburgse laatstejaarsleerlingen hebben er al van kunnen smullen, of zullen dit in de komende dagen kunnen doen”, besluit Jos Veijfeijken.