Bashir Abdi duikt verrassend op in Belgische selectie voor 10.000 meter

Bashir Abdi maakt deel uit van de Belgische selectie voor de Europabeker 10.000 meter op 5 juni in Birmingham. Het wordt zijn eerste 10.000 meter sinds het EK in Berlijn in 2018, waar hij zilver won.

Dat Abdi zo kort voor de olympische marathon begin augustus nog een uitstapje naar de piste maakt, is verrassend. Zijn laatste wedstrijd voor de Spelen wordt het niet, want die volgt een dikke week later tijdens een halve marathon in Gentbrugge op 13 juni. Ook Abdi’s trainingsmaatje Sir Mo Farah is van de partij in Birmingham. Farah wil de 10.000 meter lopen in Tokio en Birmingham geldt voor de Britten als selectiewedstrijd.

De Belgische selectie voor Birmingham bestaat bij de mannen verder uit Lahsene Bouchikhi, Clement Deflandre en Nikolai Saké. Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Nina Lauwaert, Karen Van Proeyen en Hanne Verbruggen. Die laatste loopt net als Abdi de olympische marathon in augustus.