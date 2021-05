Frank De Boer verbaast met Nederlandse EK-selectie: twee tieners, twee debutanten en geen plek voor Tottenham-speler

Cody Gakpo en Jurriën Timber zijn de twee debutanten in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer heeft de aanvaller van PSV en de verdediger van Ajax opgenomen in zijn definitieve keurkorps van 26 internationals voor de Europese eindronde.

De Boer maakte woensdagmiddag bekend welke acht spelers uit zijn voorlopige selectie van 34 spelers op vakantie kunnen. De bondscoach had slecht nieuws voor Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Marco Bizot, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena.

De EK-selectie van Oranje telt met de 19-jarige Ajacieden Timber en Ryan Gravenberch twee tieners. Quincy Promes is ook weer terug bij het Nederlands elftal, nadat hij in maart werd gepasseerd voor de duels met Turkije, Letland en Gibraltar. De aanvaller van Spartak Moskou werd in december gearresteerd wegens betrokkenheid bij een steekpartij.

© EPA-EFE

Blind

De Boer heeft Daley Blind ook opgeroepen. De Amsterdammer liep eind maart een zware enkelblessure op tijdens een uitduel met Gibraltar. Na een operatie is hij niet meer in actie gekomen voor Ajax. De bondscoach vertelde vorige week al dat hij hoopt dat Blind nog van waarde kan zijn op het EK. Wout Weghorst heeft ook een uitnodiging ontvangen, na een sterk seizoen bij VfL Wolfsburg.

De definitieve selectie van Oranje voor het EK komt vrijdag bijeen in Zeist en vertrekt een dag later voor een trainingskamp naar Portugal, waar op woensdag 2 juni een oefenduel met Schotland op het programma staat. Voor de start van het EK oefent Nederland op 6 juni nog tegen Georgië, met maximaal 7.500 toeschouwers op de tribunes van het stadion van FC Twente in Enschede.

Nederland opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Daar volgen er groepsduels met Oostenrijk (19 juni) en Noord-Macedonië in Amsterdam. Bij de groepsduels zijn minimaal 12.000 toeschouwers welkom.

EK-selectie :

Doel: Jasper Cillessen (Valencia/Spa), Tim Krul (Norwich/Eng) en Maarten Stekelenburg (Ajax).

Defensie: Patrick van Aanholt (Crystal Palace/Eng), Nathan Aké (Manchester City/Eng), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus/Ita), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion/Eng), Stefan de Vrij (Internazionale/Ita) en Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United/Eng), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona/Spa), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta/Ita) en Georginio Wijnaldum (Liverpool/Eng).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon/Fra), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla/Spa), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou/Rus) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg/Dui)