LIVE. Wint favoriet Manchester United de Europa League of flikt Emery het weer met Villarreal?

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED

Woensdagavond spelen Manchester United en Villarreal in het Poolse Gdansk de finale van de Europa League. De Red Devils lijken op papier favoriet, maar in de dug-out van het bescheiden Spaanse team zit wel iemand die weet hoe de trofee te winnen. Unai Emery leidde Sevilla tussen 2014 en 2016 naar drie eindzeges op rij in het tweede Europese clubtoernooi. Indien ManU de finale van de Europa League wint, schuift Monaco door naar de poules van de Champions League en komt KRC Genk bij de reekshoofden in de derde voorronde terecht. Volg het hier live!