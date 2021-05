Snackmerk Mora maakt collectie bij ZEB

Een T-shirt met een afbeelding van een gefrituurde snack of liever met een ‘mmmmm’-printje van Mora? De nieuwe collectie van de Belgische kledingketen ZEB in samenwerking met snackproducent Mora lijkt wel gemaakt voor de zomerfestivals. Mag het wat dubbelzinniger zijn? Kies dan voor een shirt met het opschrift ‘snackra’, verwijzend naar de lichaamschakra’s. Verder zit er in de collectie ook een leuke referentie naar een wereldberoemd schilderij van een Belgische kunstenaar; ‘Ceci n’est pas un bitterbal’. Voor de liefhebbers: de slagzin is geïnspireerd op het schilderij La trahison des images – beter bekend als Ceci n’est pas une pipe – van René Magritte.

Voor de fans van het Europees kampioenschap voetbal brengt Mora x ZEB ook twee shirts uit met een knipoog naar het EK.

De collectie is vanaf eind mei te koop in alle ZEB-winkels en op de webshop. Voor een damesshirt betaal je gemiddeld 29,99 euro, voor de heren is dat 34,99 euro.

© ZEB

© ZEB