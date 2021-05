Muiltjes zijn modieus en hip, maar denken onze voeten daar ook zo over?

Van Balenciaga tot de Belgische schoenenontwerpster Virginie Morobé en zelfs grote winkelketens als Zara en H&M: als de weergoden ons goed gezind zijn, lopen we binnenkort allemaal rond op stijlvolle muiltjes. Ze bestaan in alle formaten, kleuren en stoffen, maar ze aan je voeten houden, is voor sommigen een hels karwei. En als het van voet- en enkelspecialist Jorden Stroobants afhangt, dragen we ze al helemaal niet – om verschillende redenen.

Toegegeven, zo’n paar muiltjes doet je meteen terugdenken aan het sprookje van Assepoester en haar mysterieuze prins. En ondanks dat we op de catwalk en bij de modehuizen geen glazen exemplaar konden vinden, werden we wel om de oren geslagen met tal van andere muiltjes. Zo trekt Balenciaga al enige tijd de kar met hun strakke muiltjes in lamsleder en strak zwart of zeemzoete pastelkleuren. Dit jaar voegt het Spaanse modehuis daar nog een pluizig exemplaar aan toe, de Furry faux shearling mules.

Beige muiltjes — © Zara

Wie liever geen aanslag pleegt op zijn bankrekening, heeft tal van alternatieven achter de hand. Zo kan je langsgaan bij Zara voor een paar op ‘Gucci geïnspireerde’ muiltjes met brede hak. Of een blauw paar met gevlochten bovenband bij Torfs. Of een paar muiltjes zonder hak zoals het mosgroene exemplaar van de Belgische schoenenontwerpster Virginie Morobé. Keuze genoeg dus, maar hoe goed is zo’n model eigenlijk voor je voeten?

Te veel bewegingsvrijheid

“Het eerste waar we bij een paar schoenen naar kijken, is de stevigheid”, zegt podoloog Jorden Stroobants. “Want de schoenen moeten ons hele lichaam ondersteunen en dat begint bij de hiel, die mag eigenlijk niet mee veren als je erop duwt.”

En laat dat nu net een probleem zijn met muiltjes: die zijn achteraan open en hebben dus geen hiel. “Daardoor krijgt de voet te veel bewegingsvrijheid en kunnen er op langere termijn allerlei kwalen ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de klauwtenen, want de tenen doen er alles aan om de muiltjes aan je voeten te houden en maken dus continu zo’n beweging. Draag je dat soort schoenen vaak, dan kunnen de tenen in die positie blijven staan.”

Of de pezen worden overbelast. “In onze voeten lopen heel wat pezen en door de grote bewegingsvrijheid in de muiltjes staan ze continu onder druk om de schoenen niet te verliezen tijdens het stappen. De kans op overbelasting is reëel.” Nog een kwaaltje te wijten aan de grote bewegingsvrijheid: meer eeltvorming op de voeten. “Die ontstaat door wrijving met het materiaal waaruit de muiltjes gemaakt zijn.”

Brede hak

Wil je toch graag een exemplaar in huis halen, bijvoorbeeld voor dat etentje op een zonnig terras, draag de schoenen dan niet al te lang. “En kies bij voorkeur voor een model met een brede hak, dat zorgt voor een betere stabiliteit. Idealiter is er zo’n drie centimeter hoogteverschil tussen de voorzijde van de schoen en de achterzijde.” En of je nu kiest voor een model met een brede band over de wreef of met een teenriem: voor de stabiliteit maakt dat weinig verschil. “Ik kan me inbeelden dat een schoen met bijvoorbeeld een teenriem of een muiltje met een meer open wreef in de zomer wat luchtiger aanvoelt, maar dat draagt niet bij tot de stabiliteit.”

1. Blauwe muiltjes Steve Madden - 89,95 euro bij Torfs 2. Rode, pluizige muiltjes Balenciaga - 550 euro bij Net-a-Porter 3. Mosgroene muiltjes ‘Mariane’ - 370 euro bij Virginie Morobé 4. Rode muiltjes met teenriem - 24,99 euro bij H&M 5. Bruine muiltjes Sacha - 57,99 euro bij Zalando 6. Beige muiltjes Dune London - 115 euro bij de Bijenkorf 7. Ecru muiltje Scapa - 215 euro bij New Paris Londres