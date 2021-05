Er verblijven steeds minder migranten in kampen op Griekse eilanden. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Burgerbescherming in Athene verblijven ongeveer 9.000 mensen in vluchtelingenkampen op de eilanden Lesbos, Chios, Kos, Leros en Samos. Vorig jaar verbleven meer dan 40.000 mensen op de eilanden.