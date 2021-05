België trekt met vijf marathonlopers en vier kajakkers naar Olympische Spelen

België wordt op de Olympische Spelen in Japan (23 juli - 8 augustus) vertegenwoordigd door vijf atleten in de marathon en vier in het kajak. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte hun selectie woensdag officieel. Daardoor bedraagt het aantal leden van Team Belgium voor Tokio momenteel 21.

De geselecteerden in de marathon zijn Bashir Abdi, Dieter Kersten en Koen Naert bij de mannen en Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen bij de vrouwen.

In het kajak-kanosprint zullen Lize Broekx en Hermien Peters in de K2 500 meter aantreden en Artuur Peters in de K1 1.000 meter, Gabriel De Coster doet dat in de K1 kajak-kanoslalom.

Eind april werd al een eerste selectie met twaalf sporters bekendgemaakt. Dat waren atleten Ben Broeders (polsstok), Hanne Claes (400m horden), Isaac Kimeli (5.000m, en nu ook 10.000m) en Nafi Thiam (zevenkamp), roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe (lichte dubbeltwee), taekwondoka Jaouad Achab (-68 kg), zeilers Anouk Geurts en Isaura Maenhout (49er FX) en Emma Plasschaert (Laser Radial) en zwemmers Louis Croenen (200m vlinderslag) en Fanny Lecluyse (100m en 200m schoolslag).