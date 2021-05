Hij praatte de hele tijd over zichzelf, zij kwam er niet aan te pas. Zij vond hem vermoeiend, hij vond zichzelf enthousiast. Dat er geen date volgde, is duidelijk, maar waar komt dat toch vandaan, zo’n plotse monoloog? En hoe ga je er het best mee om? Relatie-experte Rika Ponnet deelt antwoorden uit haar praktijk.