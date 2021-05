Niels Destadsbader besmet met corona: zanger volgt finale ‘The Voice’ in quarantaine

Vlak voor de finale van The Voice van Vlaanderen heeft jurylid Niels Destadsbader positief getest op corona. De zanger gaat in quarantaine en volgt de finale via videoverbinding, maar stelt het momenteel goed.

Niels Destadsbader (32) heeft positief getest op het coronavirus. De zanger is momenteel te zien als jurylid in het populaire programma The Voice van Vlaanderen. Daarvan vindt nu vrijdag live de finale plaats. Om zo veilig mogelijk te werk te gaan, wordt iedereen bij de productie geregeld getest op corona.

Destadsbader stelt het goed, laat VTM weten. Voorlopig toont hij slechts milde symptomen, maar hij gaat wel meteen in quarantaine en zal de finale van The Voice van Vlaanderen komende vrijdag van thuis uit volgen via een videoverbinding. Op die manier kan hij zijn finaliste Nanou toch aanmoedigen.