Greet Minnen stoomt door naar laatste kwalificatieronde Roland Garros

Minnen versloeg in de tweede kwalificatieronde de Indiase Ankita Raina (WTA 182) in twee sets: 6-2 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. In de derde en laatste kwalificatieronde wacht de Australische Ellen Perez (WTA 239) of de Roemeense Alexandra Dulgheru (WTA 444).

De 23-jarige Minnen debuteerde vorig jaar op de hoofdtabel van Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Argentijnse Nadia Podoroska.