Rani De Coninck: “Het ergste wat mij ooit is overkomen, heeft toch voor iets positiefs gezorgd in mijn leven”

There is always a reason to smile. Find it! De quote op haar Instagram-pagina zegt alles: positiever dan Rani De Coninck (50) worden ze niet gemaakt. De lach en het optimisme zijn een bewuste levenshouding voor de mama van drie, die haar fans al dertig jaar verblijdt op radio en televisie. “Mijn zus was nog geen drieëntwintig toen ze stierf. Ga ik dan zeuren omdat ik vijftig word?”