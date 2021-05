Leerlingen handelsschool gidsen in het Frans

On appelle ça: mettre la théorie en pratique. De kennis in praktijk zetten, noemen we dat. De Smaakroute (Het Smaaksalon) vormde het startpunt van een boeiend parcours doorheen Hasselt. De leerlingen van 6ASO en 5/6 OPR van de Handelsschool verzorgden een geleid stadsbezoek.

Niet enkel historische en culturele informatie stonden op het programma. Ook commerciële informatie en interessante wist-je-datjes kleurden hun gidsbeurten. Daarnaast werden enkele bekende Hasselaren voorgesteld. En dat volledig in het Frans. De leerlingen konden dit jaar niet genieten van het feeërieke decor van de lichtstad Parijs, maar deze creatieve schoolactiviteit was een opkikker voor hun moraal. In real life en niet achter een scherm of in de klas... een mooi alternatief dichtbij. De leerlingen schaafden hun talenkennis bij en kregen ruimte om ongedwongen te communiceren in het Frans. Ze konden wandelen in de frisse buitenlucht en kwamen in contact met lokale ondernemers en met kunst en cultuur. Het wakkerde niet alleen hun creativiteit en ondernemingszin aan, maar het was ook goed voor hun mentaal welzijn. Bien fait!