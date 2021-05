De politie LRH controleerde dinsdag samen met de Douane en Vlaamse Belastingdienst op de Hendrik van Veldekesingel in Hasselt en op de Ringlaan in Lummen. Er werd voor 20.700 euro aan onbetaalde verkeersboetes en achterstallige belastingen geïnd. 47 personen kregen een onmiddellijke inning omdat ze niet in orde waren met de keuring, hun gsm gebruikten achter het stuur of geen gordel droegen. siol