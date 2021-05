LIVE GIRO. Wie doet Bernal wat in nieuwe bergetappe?

RONDE VAN ITALIË

De Giro begint woensdag aan zijn ultieme finale, verspreid over vijf dagen. De 17e etappe in het hooggebergte begint razendsnel met een langgerekte afdaling, maar in de laatste vijftig kilometer moet er nog twee keer (serieus) worden geklommen. De Sega di Ala is ongeveer 11 km lang. Het stijgingspercentage schommelt de eerste 9,5 km boven de 10%, met lange pieken van meer dan 15%. Na de laatste haarspeldbochten, die naar het Passo Fittanze-plateau leiden, gaat het geleidelijker omhoog tot aan de finish. Volg het hier live!