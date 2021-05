Oké, zei het Amerikaanse leger, jullie mogen We are who we are filmen op een van onze basissen in Italië. Tot ze het script lazen: die toestemming werd gauw weer ingetrokken. We snappen het. De HBO-reeks is géén propaganda. Het is broeierig heet en het schuurt, het irriteert, het is naakt en gratuit en queer en het ontploft in de berm van je hart.