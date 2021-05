Leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson in ons land na overlijden Sloveense diplomate

Ons land voert een leeftijdsgrens in voor het gebruik van het Johnson & Johnson-vaccin. Belgen jonger dan 41 mogen er niet meer mee ingeënt worden. Aanleiding is het overlijden van een Sloveens diplomate (39) vorige week na haar vaccinatie.

De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land zaten vanochtend bijeen om te discussiëren over het gebruik van het Johnson & Johnson-vaccin. Er zijn al langer signalen dat het vaccin in uitzonderlijke gevallen zou kunnen leiden tot bloedklonters, en vorige week is in ons land ook effectief een overlijden vastgesteld na inenting met het vaccin van J & J.

Slachtoffer is een Sloveense diplomate van 38 jaar. Ze heeft een ernstige trombose ontwikkeld en had een verlaagd aantal bloedplaatjes in haar bloed. Een bron geeft aan dat de vrouw buiten de Belgische campagne om is gevaccineerd. Ze heeft een vaccin bekomen via haar werkgever, wellicht de Sloveense ambassade.

De gezondheidsminister hebben naar aanleiding van het overlijden van de vrouw beslist om een leeftijdsgrens in te stellen op 41 jaar. Belgen die jonger zijn kunnen niet meer ingeënt worden met het Johnson & Johnson-vaccin, waar slechts één prik van vereist is. Eerder is ook al beslist om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan burgers jonger dan 41. Er zullen nu extra onderzoeken plaatsvinden.