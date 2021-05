Het jonge slechtvalkvrouwtje zit even warm te worden in het Natuurhulpcentrum. Ze is voor de rest gezond. — © Natuurhulpcentrum

Tongeren/Oudsbergen

Een van de Tongerse slechtvalkkuikens is voor een paar dagen naar het Natuurhulpcentrum gebracht nadat haar eerste vliegpoging eindigde in een nat vederkleed op de grond voor de basiliek. En de slechtvalk is niet de enige die even bekomt van de regen bij Sil en co.