Simon Yates, vijfde in de stand: “Het zal iets heel speciaals vergen om de Giro te winnen”

Op de tweede rustdag van de Giro d’Italia circuleerden variaties op een soortgelijk thema. Romain Bardet (Team DSM) suggereerde dat Egan Bernal ongenaakbaar was. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) vond dat de Ineos Grenadiers renner niet te kloppen was. Aleksandr Vlasovs sportdirecteur bij Astana-Premier Tech, Giuseppe Martinelli, dacht dat de Colombiaan “niet één crisis, maar twee of drie” zou moeten doorstaan om de Giro vanaf hier te verliezen. De rustdaggedachte van Simon Yates week niet ver af van die consensus.