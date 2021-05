Make-over voor Cindy, mama van drie: “Wat gaan mijn zoontjes zeggen?”

Cindy (30) uit Borgloon is mama van drie. “En dat kan soms pittig zijn, zeker met een tweeling van tien maanden.” Ze is benieuwd naar een frisse look die wat minder mama-zijn uitstraalt.

© Liesje Reyskens

Zo komt Cindy onze studio binnen

“Nu ben ik een mama met lang haar en makkelijke kleding. Op mijn zoontjes ben ik supertrots, maar ik wil graag ontdekken wat er mij nog staat buiten de klassieke combinatie jeans en een T-shirt. Ik ben ook erg groot: mijn lengte maakt het soms moeilijk in het kleedhokje. Benieuwd naar jullie tips!”

Blazer Essentiel 365 euro, jurk Essentiel 225 euro, sandaal Kennel & Schmenger 215 euro. — © Liesje Reyskens

Dit vindt ze van het resultaat

“Ik zou deze jurk nooit zelf uit de rekken halen om te passen, maar zie nu dat ik het beter wél kan doen.”

In samenwerking met Luc Boonen van Mod’s Hair, visagiste Vera Kellens i.s.m. Bellapierre en styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega, alle in Hasselt.

Kapseltip

Kapper Luc Boonen van Mod’s Hair: “We knippen een flink stuk van Cindy’s haar, zo creëren we meer volume. En die staart kunnen we schenken aan Think Pink. Win-win! Voor extra verzorging en glans kan ze een brushingcrème gebruiken.”

Crème brushing, 19 euro, Mod’s Hair

Make-uptip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Cindy heeft al een mooie huid. Ik gebruik wat minerale blush om zo meer schaduwaccenten te leggen in haar gezicht.”

Suede blush Bellapierre, 35 euro,La Bottega

Stijltip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Als Cindy een print draagt, kiest ze best voor een grote print omdat ze zelf al groot is. Als je een jurk als deze combineert met natuurlijke materialen als linnen of jute, maak je ‘m extra zomers.”

Sandaal Kanna, 110 euro, La Bottega