Daar komt de Duivelsgekte: na het rode bier nu ook zwart-geel-rode ijsjes

“De Tricolore is een heerlijk vruchtenijsje in de nationale driekleur, met in elke kleur een andere smaak”, klinkt het in een persbericht van de Belgische voetbalbond. “Zo vind je in het zwart een heerlijke cola smaak terug, in het gele citroen smaak en tenslotte in het rode deel een verfrissende aardbei smaak.” Op de verpakkingen zullen naast de Rode Duivels ook de Red Flames staan.

IJsboerke is sinds 2018 partner van de KBVB. Met Jupiler had een andere partner eerder dit jaar ook al uitgepakt met een opgemerkt initiatief: rood bier om onze Rode Duivels deze zomer te steunen. EURO 2020 start op 11 juni, één dag later beginnen de Belgen aan hun eerste groepswedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg. Op 17 juni is Denemarken de tegenstander, op 21 juni is Finland de laatste opponent in de groepsfase. De finale wordt op 11 juli gespeeld.