School houdt minuut stilte voor verongelukt fietsertje Bilal (11)

Vorige week verongelukte Bilal Ben Omar toen hij werd aangereden op de terugweg van school.

Meer dan tweehonderd mensen zakten dinsdagavond al af naar de rotonde waar het ongeval gebeurde. Zij legden massaal bloemen neer en staken kaarsen aan. “Ik kende Bilal al van voor we naar school gingen. Of hij mijn beste vriend was? Wij zijn allemaal vrienden”, zei een aangeslagen klasgenoot. Anderen konden hun tranen niet bedwingen en legden knuffels, hartjes en klasfoto’s op de rotonde. Ook de moeder van Bilal kwam samen met rest van de familie naar de herdenking.

Klasgenootjes en ouders leggen bloemen voor verongelukt fietsertje Bilal (11). — © jth

