Beringen maakt speelstraten mogelijk in juli en augustus

De stad Beringen maakt het in de zomer van 2021 mogelijk om speelstraten in te richten. Zeker in tijden van corona is een speelplek in open lucht cruciaal.“In de zomervakantie kunnen Beringenaren hun straat omtoveren tot een gezellig speelparadijs. Zo’n speelstraat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer van 10 tot 20 uur. Op die manier is de omgeving weer helemaal voor de bewoners”, vertelt schepen van Verkeer Jean Vanhees.Wie een speelstraat wil inrichten, moet wel met enkele zaken rekening houden. Zo zijn er drie meters of peters nodig die toezicht houden tijdens de speelstraat. De speelstraat kan ook alleen worden georganiseerd in een woonstraat waar een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur of minder geldt en er mag geen openbaar vervoer door de speelstraat rijden.Schepen van Jeugd en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer ziet hier een uitgelezen kans om van de straat opnieuw een ontmoetingsplaats te maken: “Een speelstraat biedt een plek voor zowel kinderen als ouders, om met elkaar kennis te maken. Op die manier versterken we de samenhorigheid in onze wijken. Woon je in een straat die aan de voorwaarden voldoet en wil je in juli of augustus een veilige speelomgeving inrichten voor de kinderen uit je buurt? Bezorg ons dan het digitale aanvraagformulier dat op de website van stad Beringen te vinden is, uiterlijk op 12 juni.” Effectief op straat spelen kan dan van 12 juli t.e.m. 31 augustus 2021 en dit voor een aaneensluitende periode van minimum 3 dagen tot maximum 2 weken. De betrokken straat wordt van 10 tot 20 uur volledig of gedeeltelijk afgesloten met nadarhekken en de nodige verkeersborden.Alle details over de aanvraagprocedure zijn via www.beringen.be/speelstraten te vinden.