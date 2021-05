OPROEP. Niet gemaaid in mei? Stuur ons een foto van jouw verwilderde tuin

Tienduizenden Vlamingen laten nu al de hele maand hun gras groeien voor de Mei Niet-actie van Knack en de Bond Beter Leefmilieu. Staat het gras in jouw tuin intussen metershoog? Toon het ons en stuur een foto in van jouw verwilderd gazon.

Niets zo heerlijk als de geur van kort gemaaid gras, maar dat millimeteren van jouw gazon vormt een ware aanslag op de biodiversiteit. Wie niet maait, geeft bloemen en plantjes immers de kans om te groeien zodat insecten, vlinders en kevers volop aan hun trekken komen.

Precies daarom lanceerden Knack, de Bond Beter Leefmilieu en de KU Leuven dit voorjaar de actie Maai Mei Niet, waarmee ze de Vlaming opriepen om voor één maand de grasmaaier op stal te laten. Jouw steentje bijdragen aan de natuur was nog nooit zo makkelijk, al hadden de onderzoekers er geen rekening mee gehouden dat mei zó nat zou verlopen. De gezapige plensbuien die de afgelopen weken haast dagelijks over Limburg trokken, zorgden ervoor dat het gras in geen tijd omhoog schoot. Een opsteker voor de biodiversiteit in onze tuinen, al rijst bij velen stilaan de vraag hoe ze hun gras ooit nog terug kort krijgen.

Liet jij in mei het gras groeien en kijk je nu op tegen een compleet verwilderde tuin? Stuur ons dan een foto...

