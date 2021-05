Anderlecht neemt transfervrije Colin Coosemans over van AA Gent

Anderlecht heeft woensdagochtend de komst van Colin Coosemans aangekondigd. Het jeugdproduct van Club Brugge had een aflopend contract bij AA Gent en werd gehaald als vervanger van reservedoelman Timon Wellenreuther, die allicht vertrekt.

Eerder had paars-wit zijn oog laten vallen op Kenny Steppe (32), maar die lag nog tot 2023 vast bij STVV en moest geld kosten. Daarom moest het financieel beperkte Anderlecht op zoek naar alternatieven. De 28-jarige Coosemans, die het voorbije seizoen slechts één keer in actie kwam voor de Buffalo’s, was transfervrij en dus gratis op te halen.

In Brussel moet Coosemans de sparringspartner worden van Hendrik Van Crombrugge en Bart Verbruggen. “Ik ben heel trots dat ik voor Anderlecht mag spelen en kijk er naar uit om de groep te ontmoeten”, zegt de doelman op de website van de club. “Mezelf elke dag meten met de andere doelmannen wordt een mooie uitdaging. Uit alles wat ik heb gezien en gehoord, merk ik dat er een nieuwe wind en nieuwe ambitie door de club waaien. Ik kijk er ook erg naar uit om samen te werken met Vincent Kompany, (keepersdoelman, nvdr) Jelle Ten Rouwelaar en de rest van de staf.”