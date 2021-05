Absolutely fabulous: zo maak je een geparfumeerde Billie Kamillie

Voor liefhebbers van geparfumeerde drankjes presenteren we de Billie Kamillie, geïnspireerd op Absolutely fabulous waar Patsy zonder verpinken een slok Chanel n°5 naar binnen werkt. Ons recept is wel drinkbaar én 200 procent overheerlijk, sweetie darlings.

Nodig

50 ml koude kamillethee

15 ml vlierbloesemsiroop

15 ml cointreau

50 ml bruiswater (of sodawater)

kleine ijsblokjes

een takje rozemarijn

Doen

Vul een hoog glas met ijs. Giet er kamillethee, vlierbloesemsiroop en cointreau bij. Roer even. Leng aan met bruiswater. Werk af met een takje rozemarijn.

Vlierbloesemsiroop: puur natuur

De zalige zoete toets in deze cocktail komt van de vlierbloesemsiroop. Je kunt met dit sublieme goedje veel kanten uit. Het is een ideale smaakmaker voor zelfgemaakte limonade, maar je kunt het ook puur als sausje gebruiken bij yoghurt, ijsjes of op een fruitsla. Gezond en duurzaam gaan hand in hand als je voor een biologisch merk kiest.

