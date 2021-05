Gambero rosso: de lekkerste garnaal volgens Sergio Herman

Sergio Herman: “Italiaanse vissers heb ik al veel verschillende soorten garnalen uit de zee zien halen. De lekkerste die ik tot nu toe geproefd heb, en waar ik het liefst mee werk, is de rode diepzeegarnaal die in Mazara aangevoerd wordt. Deze garnalen zien er fantastisch uit en smaken ook magisch. Ze maken het verschil door hun zoete smaak en bijzonder soepele structuur. Kort gebakken of rauw in tartaar of als carpaccio zijn ze niet te evenaren. Ik zie het als het betere speelgoed in de keuken. Pure fun. Bestel gambero-rossogarnalen bij je visboer, let wel: ze zijn maar een kort seizoen beschikbaar.”