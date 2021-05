Leerlingen BS Stevoort verrassen leerkrachten

In de basisschool van Stevoort werden de juffen en meesters verrast door de kinderen. De leerlingen kleurden heel wat tekeningen in die door de ouderraad stiekem opgehangen werden op school.

Ook voor leerkrachten is de coronaperiode niet evident. Om hen een hart onder de riem te steken, werd in het geheim iets voorbereid. Enkele weken geleden kregen alle kinderen een omslag mee naar huis met daarin een tekening. Ze kregen even tijd om die tekeningen in te kleuren en weer te bezorgen bij enkele leden van de ouderraad. Voor de leerkrachten was het raden naar wat er in die omslagen zat.

Talloze tekeningen werden ingekleurd. Op zondag 15 mei kwamen enkele leden van de ouderraad dan stiekem samen op school om al deze kunstwerkjes coronaproof op te hangen. Dat zorgde ervoor dat de leerkrachten die maandag arriveerden in een mooi versierde school.