Zonhoven ‘krast door’ in juni: cadeaubon van 500 euro te winnen

Meer dan honderd lokale zelfstandigen nemen vanaf 1 juni deel aan de actie. Die wordt trouwens volledig betaald door de gemeente Zonhoven zelf. “ We maken 12.500 euro aan budgetten vrij voor de actie Zonhoven Krast Door,” zegt Schepen Frank Vandebeek (Open VLD). Het gemeentebestuur betaalt zowel de organisatie als de prijzen, voor de handelaars is de actie volledig gratis. We werken daarvoor samen met de lokale middenstand-organisaties ‘Stralend Zonhoven’ en ‘Unizo Zonhoven’. De Zonhovenbons die kunnen gewonnen worden, kunnen op hun beurt weer bij eigen handelaars besteed worden. De actie is dus volledig gericht op de ondersteuning van de Zonhovense middenstand.” TR

De meer dan 100 deelnemers zijn herkenbaar aan de affiches, geïnteresseerde handelaars mogen zich nog steeds aanmelden via info@zonhoven.be. De details van de actie zijn raadpleegbaar op www.zonhoven.be/zonhovenkrastdoor. Daar kan je ook controleren of je een winnend kraslot hebt.