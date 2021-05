Leerlingen BS De Driehoek leren alles over gezond leven

Zo leerden ze de leerlingen soep koken, hoe het spijsverteringsstelsel in elkaar zit, hoeveel je gemiddeld eet/drinkt, welke spreekwoorden er bestaan rond gezondheid… De voedingsdriehoek tijdens W.O en kruiswoordraadsels en rebussen in contractwerk maakten het geheel een beetje af. Daarnaast werd er ook veel aandacht besteed aan het sociale welzijn van de kinderen. Gesprekken over armoede en een gezonde levensstijl leerden hen hoe ze gezond in het leven kunnen staan. Waar de leerlingen het meest van genoten, waren de buitenlessen. Bewegen tijdens de rekenles, spellingsles en muzische les vonden ze geweldig. Ook het rekenspel en het muzische spel waren een schot in de roos.

Hoe je een schaafwonde verzorgt of wat je moet doen als je een blaar hebt, leerden de leerlingen van de derde graad een tijdens een namiddagje wondverzorging. Eerst was er een beetje theorie, achteraf mochten de leerlingen zelf aan de slag om wonden te maken bij elkaar. Ze bedachten er een verhaal bij en mochten dit naar voor brengen in de klas. Een andere leerling vertelde dan hoe deze wonde verzorgd moest worden. Een hele leuke en leerrijke activiteit.

Uitstapjes

De kleuters maakten dan weer kennis met de familie ‘Versluys’. Zij wonen in een heel speciaal huis: de voedingsdriehoek. Zo vertellen ze de kleuters wat gezond is en waar we veel of weinig van mogen eten. De kleuters maakten ook nog fruitstokjes, een groepswerk van de voedingsdriehoek en in foldertjes werd gezocht wat gezond/ongezond was. Er werden ook veel bewegingsspelletjes gedaan en de kleuters mochten ook wat fietsen.

Daarnaast werden er ook uitstapjes gemaakt. Zo gingen er klassen naar de sporthal om daar bewegingsoefeningen te doen en enkele kleuterklassen brachten een bezoekje aan ‘Bar Batoo’ om er te proeven van lekkere smoothies. Zo werd het een leerzame en leuke week.