LA Lakers blijven tegen Phoenix in de race in de NBA-play-offs, Brooklyn en Dallas lopen verder weg

De Los Angeles Lakers hebben dinsdag in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie (NBA) de bordjes op gelijke hoogte gehangen in de eerste ronde van de play-offs tegen Phoenix (1-1). Brooklyn en Dallas verdubbelden hun voorsprong tegen Boston en de LA Clippers.

De titelverdediger haalde het tegen Phoenix met 109-102. Anthony Davis was bij de Lakers de uitblinker met 34 punten, en ook Dennis Schröder (24 ptn) en LeBron James (23 ptn) speelden zich in de kijker. Voor de Suns volstonden de 31 punten van Devin Booker niet. Na twee duels staat het in de confrontatie 1-1.

Dallas versloeg de LA Clippers met 127-121 en leidt met 2-0. Luka Doncic blonk in het winnende kamp uit met 39 punten. De Clippers konden rekenen op de 41 punten van Kawhi Leonard. Ook Brooklyn heeft zijn dubbele voorsprong beet, na een vlotte zege tegen Boston (130-108). De Celtics legden een collectieve prestatie op het parket. Kevin Durant was goed voor 26 punten, Joe Harris nam 25 punten voor zijn rekening.