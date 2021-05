Nu ook in België: voor deze beautyproducten moet je niet meer naar het buitenland

In het buitenland beauty shoppen staat nog even on hold. Beautyredactrice Franciska Bosmans is alvast blij dat enkele goede beautymerken nu ook makkelijk bij ons verkrijgbaar zijn.

Toen we drie zomers geleden in Brighton waren, was een bezoek aan de plaatselijke Boots minstens even belangrijk als dat aan het Royal Pavilion. Musea, parken, kastelen, de beste koffie- of cocktailbar: allemaal goed en wel, maar wanneer ik op vakantie in het buitenland ben, zoek ik graag de plaatselijke drogist, apotheek, supermarkt of parfumerie op om het beautyaanbod te ontdekken.

Veel goede beautymerken als Glossier, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, The Inkey List en Drunk Elephant zien ons landje jammer genoeg niet als een interessante afzetmarkt, maar prikkelen al lang mijn nieuwsgierigheid. Zo liet ik het terecht gehypete Glossier door collega’s al overbrengen uit New York. (Boy Brow is een fijne wenkbrauwmascara, het Moisturizing Moon Mask een goed hydraterend masker.)

Hoewel je de meeste beautymerken online vindt en naar België kunt laten verzenden – ik bestelde net haarverzorging van Drunk Elephant en The Inkey List bij Cult Beauty – vind ik het fijner als je cosmetica in de winkel kunt testen voor je ze koopt.

Nu een tripje naar het buitenland al meer dan een jaar een verre herinnering is, kregen we er hier recent gelukkig wel een paar goede buitenlandse merken bij. Tot ik opnieuw Etos in Amsterdam of Sephora in Parijs kan bezoeken, of mijn favoriete deodorant van Simple kan kopen bij Boots in Engeland, ben ik alvast érg blij met deze aanwinsten voor ons land.

Perfect mat

Erg rijke kleur, matte finish, comfortabele formule en van de huls word je instant blij, toch?

Matte Trance Lipstick in Vendetta van Pat McGrath Labs, 38 euro, bij Ici Paris XL

Multitasker

Deze crème kan je op ogen, lippen en gezicht gebruiken en blijft de hele dag onberispelijk.

ColorFix Cream Colour in Romance van Daniella Myrick, 18 euro, op The Blend Box

Koopje

Dit make-upmerk uit LA staat voor budgetvriendelijke professionele make-up. Met dit palet van 35 matte en metallic kleuren creëer je uiteenlopende make-uplooks.

35M Palette van Morphe, 28,90 euro, bij Ici Parix XL

Antipluisspray

Deze stylingspray legt een beschermend, waterafstotend laagje rond gekleurd haar. Voor pluisvrije lokken, ook wanneer het regent.

Dream Coat van Color Wow, 29,90 euro, bij Ici Paris XL

Zachte exfoliant

Dit Britse natuurlijke merk gelooft in simpele, efficiënte skincare. Deze melkzuurtoner hydrateert, licht vlekjes op en maakt dode huidcellen los.

NMF Lactic Acid Toner van Pestle & Mortar, 32 euro, bij Bella Mi Beauty in Gent

Corrigerende crème

Een cultfavoriet, en terecht: deze CC-crème verzorgt, camoufleert roodheden en zorgt voor een mooie glow.

Your Skin But Better CC+ Cream van IT Cosmetics, 39 euro, bij Ici Paris XL