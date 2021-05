La Gazzetta dello Sport komt met slecht nieuws voor Lukaku: “Conte en Inter gaan niet langer met elkaar door”

De financiële problemen bij Inter zouden aan de basis liggen van de breuk. De Italiaanse kampioen zal komende zomer vooral geld moeten ophalen en Conte zou daarin een onvermijdelijke verzwakking van zijn team zien. “De club zou bijna 100 miljoen moeten ophalen”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het is moeilijk voor te stellen dat dat zou lukken zonder minstens één grote speler te verkopen.”

Wat ook meespeelt, is dat Inter zijn succescoach in die omstandigheden zeker geen opwaardering van zijn contract zou kunnen geven. De Italiaanse coach zou de komende dagen samenzitten met voorzitter Steven Zhang om het te hebben over zijn toekomst. Het roze sportblad weet echter al dat hij zijn beslissing al genomen heeft en de gelegenheid zal aangrijpen om zijn afscheid aan te kondigen. Intussen gaan er al geruchten dat Real Madrid zou lonken.

Mocht Conte echt vertrekken bij Inter, zou dat slecht nieuws zijn voor Lukaku. Conte was voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels een grote reden om voor Milaan te kiezen. Hij speelde Lukaku ook uit in een systeem dat helemaal op zijn maat gemaakt was. Zelf geniet Lukaku overigens ook interesse, vooral vanuit de Premier League. Daar zijn Manchester City en zijn ex-club Chelsea op de markt voor een spits.